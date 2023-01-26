Стюардесса раскрыла способ бесплатно получить вторую порцию еды в самолете

Стюардесса заявила, что оставшаяся после обслуживания пассажиров еда обычно выбрасывается

Стюардесса раскрыла действенный способ бесплатно получить вторую порцию питания в самолете. Соответствующий пост на портале Quora заметило издание The Sun.

По словам девушки, вся оставшаяся после обслуживания пассажиров еда обычно выбрасывается, поэтому туристы могут попросить дополнительную порцию у бортпроводников после окончания раздачи.

«Вы также можете указать какую-то причину, по которой еще одна порция должна достаться именно вам — конкуренция за бесплатное питание большая. Например, сказать, что ваш предыдущий рейс был задержан и вы все еще голодны. Или что вам очень понравились блюда на борту», — заявила она.

Кроме того, можно попробовать попросить у членов летного состава дополнительную порцию гарнира, если основные блюда уже недоступны.

Ранее в январе бывшая стюардесса British Airways назвала способ избежать шумных детей во время полета. Для этого она посоветовала не выбирать места в первом ряду самолета, поскольку именно в этом ряду часто сидят родители с детьми.