Стюардесса раскрыла способ избежать шумных детей во время полета

Стюардесса British Airways: родители с детьми часто выбирают места в первом ряду самолета

Бывшая стюардесса British Airways рекомендовала избегать мест в первом ряду самолета, чтобы не слушать крики детей во время полета. Такой способ избежать шума она раскрыла в беседе с Express.

По словам Саманты Пейп (Samantha Pape), именно в этом ряду часто сидят родители с детьми, поскольку там есть места для детских люлек. Однако она отметила, что у первого ряда существует преимущество — пассажир получает дополнительное пространство для ног.

Пейп также рекомендовала не выбирать места у окна, если пассажир планирует поспать в полете. Бывшая стюардесса объяснила, что бортпроводникам часто приходится будить пассажиров у окна, чтобы проверить, пристегнут ли ремень, или попросить закрыть шторку окна.

Ранее пассажир пожаловался на тянувшего его во время полета за уши ребенка и вызвал споры в сети. Путешественник сообщил, что спокойно сидел в кресле самолета, когда ребенок, расположившийся на заднем сиденье, внезапно схватил его за голову и вытащил из ушей наушники.