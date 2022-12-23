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20:26, 23 декабря 2022Путешествия

Психолог раскрыла способы успокоить шумных детей попутчиков в самолете

Психолог Хеммингс рекомендовала угостить сладостями детей, которые шумят в самолете

Фото: Octav Cado / Unsplash

Психолог Джо Хеммингс (Jo Hemmings) раскрыла способы успокоить шумных детей попутчиков в самолете. Она рекомендовала угостить их сладостями с позволения родителей, передает Daily Mail.

По словам Хеммингс, вместо раздражения и агрессии лучше спокойно попросить ребенка успокоиться и объяснить, что вы испытываете дискомфорт. Если вы предложите ребенку конфету, это поможет вам снизить напряжение между вами и родителями и договориться с ними. Кроме того, в беседе с путешествующими родителями можно выразить им понимание, чтобы расположить их к себе и побудить самостоятельно успокоить своих детей.

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Такие же рекомендации она дала родителям, предложив угостить своего расшумевшегося ребенка, заранее объяснив, что это вовсе не награда за его поведение. «Скажите детям, что каждому будет вручен специальный приз, который они получат, если смогут вести себя хорошо в путешествии», — объяснила она.

По словам Хеммингс, к семейной поездке необходимо готовиться заранее. Лучше всего привлечь к процессу упаковки вещей детей, чтобы они сами решили, какие игрушки они хотели бы взять. Кроме того, с собой в самолет или другие средства передвижения она рекомендует брать как можно больше воды, еды и соков, поскольку отсутствие последних тоже может стать причиной детской истерики.

Ранее пассажир пожаловался на тянувшего его во время полета за уши ребенка и вызвал споры в сети. Путешественник сообщил, что спокойно сидел в кресле самолета, когда ребенок, расположившийся на заднем сиденье, внезапно схватил его за голову и вытащил из ушей наушники.

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Зарина Дзагоева
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