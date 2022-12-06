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13:10, 6 декабря 2022Путешествия

Неоднозначный поступок ребенка в самолете попал на видео и вызвал споры в сети

The Sun: турист пожаловался на тянувшего его за уши в самолете ребенка и вызвал споры

Кадр: @bdfagan

Пассажир пожаловался на тянувшего его во время полета за уши ребенка и вызвал споры в сети. О неоднозначном поступке мальчика, попавшем на видео, турист рассказал у себя в TikTok, на ролик обратил внимание британский таблоид The Sun.

Путешественник сообщил, что спокойно сидел в кресле самолета, когда ребенок, расположившийся на заднем сиденье, внезапно схватил его за голову и вытащил из ушей наушники. По словам мужчины, он осторожно убрал руку мальчика, но тот снова повторял те же действия. «Я не могу поверить, что родители позволяли своему ребенку делать это весь полет, — отметил турист. — Я пытался быть милым».

Видео быстро стало вирусным и набрало более 6 миллионов просмотров и свыше 127 тысяч лайков. Некоторые пользователи платформы осудили туриста за нетерпимость, однако были и те, кто встал на его сторону. «Как мама двух маленьких мальчиков могу сказать, что это ненормально, вы должны были сказать об этом родителям, — написала одна из них. — Они невероятно невнимательны».

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Другой комментатор добавил: «У меня у самого есть дети, и я бы не позволил им возиться с ушами сидящего перед ними человека. Дело не в ребенке, а в родителях!»

В ноябре бывшая стюардесса американских авиалиний возмутилась из-за жалоб пассажиров на плач детей в самолете и вызвала споры в сети. Она подчеркнула, что это самая раздражающая бортпроводников привычка туристов.

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Фариза Бацазова
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