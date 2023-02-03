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11:01, 3 февраля 2023Бывший СССР

Кадыров сообщил о взятии стратегического опорника в ДНР

Глава Чечни Кадыров сообщил о взятии стратегического опорника ВСУ в районе Веселого в ДНР

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Подразделения второй бригады второго армейского корпуса России совместно с частями спецназа «Ахмат» отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) стратегический опорный пункт в районе населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Теперь бойцы намерены продолжить успешное продвижение, находясь в более выгодном положении, нежели противники», — написал Кадыров, указав, что российские бойцы захватили множество иностранных трофеев. Глава Чечни также поблагодарил солдат за смелую и эффективную работу.

Накануне подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что в районе Кременной украинская артиллерия ударила по своим же сдававшимся сослуживцам.

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Василий Мека
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