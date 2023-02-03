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09:18, 3 февраля 2023Бывший СССР

ВСУ расстреляли сдававшихся сослуживцев из артиллерии

Офицер Марочко рассказал о расстреле сдававшихся украинских солдат артиллерией ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В районе Кременной Луганской народной республики украинская артиллерия ударила по сдававшимся солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости. Это произошло вскоре после поднятия белого флага над их позициями.

«После непродолжительного огневого контакта на взводном опорном пункте украинских боевиков вместо флага была вывешена белая ткань, и на открытых радиочастотах старший поста стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим», — сказал Марочко.

Вскоре по позициям сдающихся украинских солдат ударила украинская артиллерия, а также был открыт плотный стрелковый огонь со стороны иных подразделений ВСУ. «По предварительной оценке, с большой долей вероятности, все погибли», — резюмировал военный ЛНР.

2 февраля стало известно, что подразделения воздушно-десантных войск России при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой дивизии перешли в контрнаступление на линии Сватово — Кременная, обратив части ВСУ в бегство.

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Василий Мека
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