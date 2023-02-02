Российские войска перешли в контрнаступление под Кременной

WarGonzo: десантники и гвардейские мотострелки России обратили ВСУ в бегство под Кременной

Подразделения воздушно-десантных войск России при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой дивизии перешли в контрнаступление на линии Сватово-Кременная, обратив части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бегство. Об этом сообщает в Telegram-проект WarGonzo.

«Перед этим противник почти неделю пытался взять в кольцо и атаковал с трех сторон фронтовой выступ, который вдавался клином в территории, контролируемые ВСУ», — говорится в публикации.

Также отмечается, что военнослужащие 144-й дивизии на протяжении семи дней отбивали атаки ВСУ и польских наемников, а затем перешли в контрнаступление, отбросив украинские части более чем на километр с занимаемых им ранее позиций.

Накануне американское издание Politico рассказало, что администрация президента Украины Владимира Зеленского была в ярости после слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что ВСУ вряд ли удастся «вытеснить российские силы» со всех занятых территорий.