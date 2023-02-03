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15:18, 3 февраля 2023Культура

Лариса Долина помирилась с Валей Карнавал и пригласила ее выступить дуэтом

Лариса Долина пригласила Валю Карнавал выступить на ее концерте после конфликта

Кадр: @Karnavalik765 / YouTube

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина пригласила выступить дуэтом популярную российскую блогершу Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) после ссоры, которая произошла между ними в 2021 году. Об этом пишет «Вокруг ТВ».

Отмечается, что в социальных сетях появилось видео, на котором Карнавал вручает Долиной букет. Она публично извинилась перед певицей и признала собственные ошибки. «Валя публично извинилась передо мной, что было неожиданно и приятно и изъявила желание учиться, что очень и очень похвально. Да, люди меняются, правда, не всегда в лучшую сторону, а вот с Валей как раз произошли очень правильные и позитивные перемены», — сказала Долина.

Конфликт между певицей и блогершей произошел два года назад на шоу телеведущего и юмориста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) «Музыкалити». Тогда Долина раскритиковала Карнавал, сказав, что блогерша не умеет петь и не имеет музыкального образования.

Ранее Долина раскритиковала европейский образ жизни. Артистка отметила, что атмосфера в Москве ей очень близка, как и сам ритм жизни в столице. Исполнительница назвала себя «бегущим человеком».

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Варвара Кошечкина
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