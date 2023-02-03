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17:13, 3 февраля 2023Бывший СССР

В столице Казахстана задержали мужчину с пистолетом и гранатой

Полицейские задержали мужчину, разъезжающего по Астане с пистолетом и гранатой

Фото: Kalizhan Ospanov / Xinhua / Globallookpress.com

В Казахстане полицейские задержали мужчину, разъезжавшего по Астане с пистолетом и боевой гранатой. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Автомобиль на одной из улиц столицы Казахстана остановили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. Во время обыска у 22-летнего пассажира в карманах куртки оказался пистолет ОСА и граната РГД-5.

Мужчину задержали, в отношении него возбуждено дело по статье о незаконном ношении оружия.

Ранее стало известно, что в Казахстане был ликвидирован канал перепродажи списанного и подлежавшего уничтожению оружия. В состав преступной группы входили действующие и бывшие силовики.

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Алевтина Запольская
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