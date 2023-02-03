Кличко пожаловался на очень медленные поставки танков

Мэр Киева Кличко пожаловался на очень медленные поставки танков Украине

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на очень медленные поставки танков Украине. Об этом градоначальник высказался в интервью немецкой газете Bild.

Он заявил, что его страна остро нуждается в вооружении, подчеркнув, что из-за медленных поставок военной помощи украинское руководство вынуждено «расплачиваться жизнями граждан».

Кличко также выразил мнение, что Киев остается целью Москвы, и попросил партнеров Украины предоставить республике истребители.

Ранее сообщалось, что Германия подтвердила решение отправить на Украину 88 танков Leopard 1. Отмечается, что хранящиеся на складах устаревшие боевые машины будут переданы Киеву после ремонта.