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17:11, 3 февраля 2023Бывший СССР

Кличко пожаловался на очень медленные поставки танков

Мэр Киева Кличко пожаловался на очень медленные поставки танков Украине

Фото: John Moore / Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на очень медленные поставки танков Украине. Об этом градоначальник высказался в интервью немецкой газете Bild.

Он заявил, что его страна остро нуждается в вооружении, подчеркнув, что из-за медленных поставок военной помощи украинское руководство вынуждено «расплачиваться жизнями граждан».

Кличко также выразил мнение, что Киев остается целью Москвы, и попросил партнеров Украины предоставить республике истребители.

Ранее сообщалось, что Германия подтвердила решение отправить на Украину 88 танков Leopard 1. Отмечается, что хранящиеся на складах устаревшие боевые машины будут переданы Киеву после ремонта.

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Георгий Нестеров
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