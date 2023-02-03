Уничтожение опорного пункта ВСУ «Корнетом» показали на видео

Российские бойцы уничтожили из ПТРК «Корнет» взводный опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Уничтожение российскими войсками опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» показали на видео. Его опубликовало РИА Новости.

По данным агентства, российские бойцы ликвидировали взводный опорный пункт противника на авдеевском направлении. Оттуда украинские войска вели огонь по позициям союзных сил. По слова военнослужащего армии России, укрепление было уничтожено в ночь на пятницу, 3 февраля, бойцами 56-го отдельного батальона специального назначения.

Ранее Министерство обороны России доложило о поражении трех украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения около населенных пунктов Малиновка и Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районе Дружелюбовки Запорожской области.