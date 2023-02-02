Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 2 февраля 2023Россия

Российские войска уничтожили установки HIMARS и MLRS около Краматорска

Минобороны заявило об уничтожении американских установок HIMARS и MLRS около Краматорска

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Удары российских войск в районе Краматорска уничтожили пусковые установки HIMARS и MLRS, поставленные из США. Об этом в четверг, 2 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары российской артиллерии, авиации и ракетных войск нанесли поражение 79-ми артиллерийским подразделениям противника, а также живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские войска поразили три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения около населенных пунктов Малиновка и Авдеевка в Донецкой народной республике, а также в районе Дружелюбовки Запорожской области.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее военнослужащие из российской группировки «Восток» на южно-донецком и запорожском направлениях нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районе населенного пункта Угледар. Удар был нанесен по подразделениям 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
ВС России уничтожили более 100 солдат ВСУ на одном направлении военных действий
В Белоруссии объявили о завершении летно-тактических учений
В МИД заявили о потере Австрией нейтралитета из-за высылки российских дипломатов
Россиянам назвали требующие срочно сдать анализ тревожные симптомы
Косметолог назвала россиянам опасность выдавливания прыщей в домашних условиях
Дополнительное снижение нефтегазовых доходов России в январе оценили
Болтон призвал пресекать попытки Запада вести переговоры с Россией
Российский майор назвал преимущества модернизированного танка Т-72
Российские войска уничтожили установки HIMARS и MLRS около Краматорска
Фитнес-тренер назвал способы ускорить замедлившийся процесс похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.