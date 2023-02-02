Российские войска уничтожили установки HIMARS и MLRS около Краматорска

Минобороны заявило об уничтожении американских установок HIMARS и MLRS около Краматорска

Удары российских войск в районе Краматорска уничтожили пусковые установки HIMARS и MLRS, поставленные из США. Об этом в четверг, 2 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары российской артиллерии, авиации и ракетных войск нанесли поражение 79-ми артиллерийским подразделениям противника, а также живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские войска поразили три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения около населенных пунктов Малиновка и Авдеевка в Донецкой народной республике, а также в районе Дружелюбовки Запорожской области.

Ранее военнослужащие из российской группировки «Восток» на южно-донецком и запорожском направлениях нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районе населенного пункта Угледар. Удар был нанесен по подразделениям 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.