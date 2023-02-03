Главу правительства Красноярского края заподозрили в превышении полномочий

РИА Новости: глава правительства Красноярского края Лапшин попал под следствие из-за метро

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин попал под следствие в связи с уголовным делом о нарушениях при строительстве метро в Красноярске. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Чиновнику вменяется превышение должностных полномочий, выразившееся в незаконном указании подчиненным о подписании актов невыполненных работ. Уголовное дело против Лапшина было возбуждено в октябре 2022 года. Он находится под подпиской о невыезде.

По делу о мошенничестве при строительстве красноярского метро проходят бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь и экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. Им вменяется хищение 900 миллионов рублей.