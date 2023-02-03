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14:01, 3 февраля 2023Экономика

Продажи Lada в России снизились в январе

«АвтоВАЗ»: в январе продажи Lada в России снизились на 3,3% до 17 468 машин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В январе текущего года россияне купили 17 468 коммерческих и пассажирских автомобилей отечественного бренда Lada по сравнению с 18 045 единицами в январе 2022-го — продажи машин в стране по итогам данного месяца снизились на 3,3 процента в годовом выражении. Объем проданных в начале 2023 года автомобилей называет «АвтоВАЗ» в пресс-релизе на своем сайте.

При этом резко увеличились продажи моделей Lada Granta, прирост составил 115,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. Кроме того, на 94 процента вырос спрос на модели Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. В общей сложности в январе было реализовано 2,8 тысячи автомобилей Lada Niva Travel (плюс 123,7 процента год к году) и 2,06 тысячи — Lada Niva Legend (плюс 63,2 процента).

По словам вице-президента концерна по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина, в 2023 году доля Lada на российском рынке превысила 40 процентов. Он добавил, что такие показатели свидетельствуют о востребованности автомобилей среди граждан.

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Как отмечалось ранее, в 2023 году Lada стала наиболее бюджетной маркой автомобиля в России — модели Granta, Niva Legend, Niva Travel в базовой комплектации можно приобрести менее чем за один миллион рублей. При бюджете до двух миллионов рублей россиянину сейчас доступны российские автомобили с минимальным оснащением Lada Vesta (1,1-1,5 миллиона рублей), «Москвич 3» (1,97 миллиона рублей) и китайские Haval Jolion (1,79 миллиона рублей) и Dongfeng 580 (от 1,5 миллиона рублей).

После ухода ряда иностранных автомобильных брендов из страны значительную долю рынка заняли также китайские компании. Число китайских автосалонов в России в 2022 году превысило тысячу, что составляет треть всех профильных магазинов в стране.

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Мария Грушко
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