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11:52, 3 февраля 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев рассказал о жизни уехавших за границу россиян

Блогер Лебедев рассказал, что уехавшие за границу роcсияне не поддерживают друг друга

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о жизни россиян, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. В ролике, опубликованном в пятницу, 3 февраля, на YouTube, он заявил, что уехавшие за границу граждане совсем не хотят поддерживать друг друга.

«Вот они (россияне — прим. «Ленты.ру») покинули страну, а оказалось, что это полная глупость, что делать за границей ***** [нечего], что там их никто не ждет, что там им никто не дает работу, что там нет привычного круга общения», — высказался Лебедев.

По словам блогера, россияне за рубежом не хотят дружить и оказывать друг другу поддержку. Он описал отношения граждан, проживающих за границей, фразой «человек человеку — волк».

Также Лебедев выступил за то, чтобы к тем, кто вернулся в Россию после отъезда, было дружелюбное отношение. «Я испытываю максимальную симпатию к тем людям, которые возвращаются, и никаких не предъявляю претензий им. (...) Человек мог уехать по миллиону самых разных любых причин и по тем же самым причинам или по любым другим он может вернуться», — добавил дизайнер.

Ранее Лебедев сравнил уровень свободы в России и странах Запада. По мнению блогера, жители России обладают гораздо большими свободами, нежели граждане западных государств.

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Олег Давыдов
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