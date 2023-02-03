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16:07, 3 февраля 2023Бывший СССР

В Запорожской области заплатят 12 миллионов рублей за трофейный Leopard

Батальон в Запорожской области пообещал 12 миллионов рублей за каждый трофейный Leopard

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Запорожский добровольческий батальон имени Павла Судоплатова пообещал заплатить 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный танк Leopard, Abrams или Challenger. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале батальона.

Бойцы батальона также сняли видеообращение, в котором призвали украинских военных переходить на сторону России. «И лучше переходите не с пустыми руками, а вместе с танком Leopard или Abrams. И наш батальон вас отблагодарит», — заявил один из представителей батальона.

В конце января глава Забайкальского края Александр Осипов подписал документ, согласно которому российским военным полагаются дополнительные выплаты за уничтожение и захват немецких танков Leopard, поставленных Украине. За захват Осипов пообещал 3 миллиона рублей, за уничтожение — 1 миллион. Танки Abrams он оценил дешевле — в 1,5 миллиона и 500 тысяч рублей.

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Алевтина Запольская
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