Батальон в Запорожской области пообещал 12 миллионов рублей за каждый трофейный Leopard

Запорожский добровольческий батальон имени Павла Судоплатова пообещал заплатить 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный танк Leopard, Abrams или Challenger. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале батальона.

Бойцы батальона также сняли видеообращение, в котором призвали украинских военных переходить на сторону России. «И лучше переходите не с пустыми руками, а вместе с танком Leopard или Abrams. И наш батальон вас отблагодарит», — заявил один из представителей батальона.

В конце января глава Забайкальского края Александр Осипов подписал документ, согласно которому российским военным полагаются дополнительные выплаты за уничтожение и захват немецких танков Leopard, поставленных Украине. За захват Осипов пообещал 3 миллиона рублей, за уничтожение — 1 миллион. Танки Abrams он оценил дешевле — в 1,5 миллиона и 500 тысяч рублей.