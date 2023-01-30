Российский губернатор пообещал выплаты за уничтожение и захват танков Leopard

Глава Забайкалья Осипов подписал документ о выплатах за уничтожение и захват танка Leopard

Глава Забайкальского края Александр Осипов подписал документ, согласно которому российские военнослужащие будут получать выплаты за уничтожение и захват поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard. Текст документа с подписью Осипова публикует издание «Забайкальский рабочий» — правительственный вестник региона.

Согласно постановлению российского губернатора, за захват такого танка российским военным будет выплачиваться три миллиона рублей, а за уничтожение — один миллион. Кроме основного участника уничтожения или захвата, указ допускает наличие помощников в числе до десяти человек, им также положены выплаты.

Танки Abrams губернатор Забайкалья оценил дешевле — за захват такой техники он пообещал полтора миллиона рублей, а за уничтожение — 500 тысяч.

При этом автор документа дал рекомендации военнослужащим относительно их «удали» в захвате иностранного вооружения. «Рекомендовать лицам, принимающим участие в проведении специальной военной операции, при осуществлении захвата (уничтожении) танков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, сдерживать отвагу и удаль до разумных пределов», — говорится в третьем пункте опубликованного документа.

Такие выплаты губернатор пообещал военнослужащим, несмотря на растущий дефицит бюджета региона. По сообщению ТАСС, в 2023 году дефицит составит 7,3 миллиарда рублей.

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что власти страны согласны отправить Киеву танки Leopard 2 и одобрят их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также принял решение передать Украине 31 танк Abrams. Кроме того, Вашингтон планирует направить боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей. В распоряжение ВСУ танки еще не поступили.