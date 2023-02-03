Мебельному рынку в России предрекли сокращение

Hoff: рынок мебели в России в 2023 году снизится до 500-550 миллиардов рублей

В 2023 году мебельный рынок в России может сократиться на 10-20 процентов. Такое развитие событий предрек управляющий директор торговой сети Hoff Максим Генке в разговоре «Лентой.ру».

По словам Генке, в начале 2022 года рынок оценивался в 600 миллиардов рублей. Однако в 2023 году показатель может снизиться и составить от 500 миллиардов до 550 миллиардов рублей. «Что касается рынка товаров для дома, который в 2022 году оценивался в 300 миллиардов рублей, то он может сократиться до 250-270 миллиардов по итогам 2023 года», — заявил управляющий директор Hoff.

В торговой сети также предположили, что цены на мебель будут снижаться из-за замедления темпов продажи недвижимости. Спрос также зависит от темпов строительства нового жилья. Замедление темпов скажется на отраслях товаров для ремонта, мебели и товаров для дома.

Ранее региональный директор компании Vitra Денис Гасс заявил, что по итогам 2022 года в России на 30 процентов подорожала сантехника. Эксперт уточнил, что в среднем унитазы с инсталляциями стали стоить 22 тысячи рублей, раковины и ванные — по 20 тысяч рублей.