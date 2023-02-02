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10:39, 2 февраля 2023Среда обитания

В России подорожала сантехника

Vitra: сантехника в России подорожала на 30 процентов по итогам 2022 года

Фото: Unsplash

По итогам 2022 года в России на 30 процентов подорожала сантехника. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на регионального директора компании Vitra Дениса Гасса.

Эксперт уточнил, что в среднем унитазы с инсталляциями стали стоить 22 тысячи рублей, раковины и ванные — по 20 тысяч рублей. Что касается смесителей, то за них придется отдать по 10 тысяч рублей.

Повышение цен специалист объяснил нарушением цепочек поставок из Европы, где российские производители закупали белую и светложгущуюся глину. В итоге им пришлось искать других поставщиков. Среди причин подорожания товаров обозначили повышение стоимости латуни и стали, а также уход европейских брендов.

Ранее стало известно, что в России в 2022 году сильнее всего подорожал йод. Его средняя стоимость за год увеличилась на 55,2 процента. Помимо этого, в стране поднялись цены на такие товары, как мыло и прокладки.

Нина Ташевская
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