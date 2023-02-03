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18:08, 3 февраля 2023Среда обитания

В башнях «Москва-Сити» стали арендовать меньше офисов

Nikoliers: объем сделок с офисами в комплексе «Москва-Сити» снизился на 75 процентов

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Объем сделок по аренде и покупке офисов в деловом центре «Москва-Сити» в 2022 году снизился и достиг показателя 2015-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании Nikoliers.

В башнях комплекса стали на 75 процентов меньше арендовать и покупать офисные площади. Объем достиг 51 тысячи квадратных метров. По данным компании, доля свободных помещений на конец 2022 года достигла 5,2 процента, увеличившись за год на 2,7 процентного пункта.

«Несмотря на увеличение доли свободных площадей, деловой район "Москва-Сити" является одной из самых востребованных локаций у арендаторов и покупателей офисной недвижимости в Москве», — отметили эксперты. Снижение спроса также объяснили экономической и геополитической ситуацией.

Ранее эксперты сервиса «ЦИАН. Аналитика» пришли к выводу, что цены на аренду квартир в 16 городах-миллионниках России, а также в Московской и Ленинградской областях продолжили снижаться. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в январе 2023 года составила 21,4 тысячи рублей в месяц.

Нина Ташевская
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