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20:25, 3 февраля 2023Интернет и СМИ

Популярная ведущая предупредила о вымогающих деньги от ее имени мошенниках

Телеведущая Елена Летучая предупредила о мошенничествах от ее имени

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная телеведущая Елена Летучая предупредила о том, что пользователям от ее имени начали писать мошенники. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) она рассказала, что злоумышленники стали вымогать деньги у ее подписчиков.

Летучая опубликовала скриншот диалога мошенников, которые от ее лица просили поклонников перевести им небольшую сумму. Взамен они обещали 100 тысяч рублей в подарок. Для переписок злоумышленники использовали аккаунт в Telegram, в котором использовали имя и фотографию из официального профиля ведущей.

«Срочно! Мошенники! Если от моего имени вам будут предлагать высылать деньги, это обман!» — написала Летучая. Ведущая также заверила, что не проводит никаких розыгрышей и тем более не просит своих подписчиков переводить ей деньги.

Ранее об орудующих от ее имени мошенниках рассказала ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина. Она заверила подписчиков, что результаты конкурсов, которые она проводит в своих социальных сетях, всегда озвучиваются в ее прямых эфирах. По словам ведущей, если участники розыгрышей получают сообщение с просьбой оплатить налог или комиссию, то это значит, что они переписываются с мошенниками, а не с ней.

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Олег Давыдов
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