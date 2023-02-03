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15:21, 3 февраля 2023Мир

Американский полковник рассказал об изъяне отправляемых на Украину танков Abrams

Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал об изъяне отправляемых на Украину танков Abrams

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вашингтон отправит на Украину танки Abrams с устаревшей броней, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«Это очень сложная композитная форма брони, мы не позволим танкам попасть в руки к русским», — сказал отставной военный, описывая броню современной модификации танков. По его мнению, США отправят Киеву машины со слабой броней, разработанной еще в 70-е годы прошлого века.

Полковник предположил, что Белый дом просто ограничится извинениями за невысокое качество поставляемой техники. «Через несколько месяцев все в Вашингтоне скажут: "Ну, мы сделали все, что могли, посмотрите на все, что мы послали, мы просто не смогли ничего сделать"», — заключил Макгрегор.

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

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Глеб Бажуткин
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