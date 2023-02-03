Блогерша с акне на лице сделала макияж и изменилась до неузнаваемости

Блогерша Джесси Волк из Канады с акне на лице показала внешность после нанесения макияжа

Блогерша Джесси Волк из Канады с покрытым акне лицом сделала макияж и изменилась до неузнаваемости. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok, которая насчитывает один миллион подписчиков.

В начале видео инфлюэнсерша с никнеймом @jesthejemini предстала перед зрителями до нанесения косметических средств. На размещенных кадрах видно, что лицо девушки покрыто многочисленными высыпаниями, а под глазами присутствуют синяки.

Затем Волк показала внешность с макияжем. Так, она замаскировала прыщи с помощью консилера и нанесла на лицо тональный крем. Помимо этого, блогерша оформила брови, накрасила глаза коричневыми тенями и нарисовала графические стрелки черной подводкой.

Видео стало вирусным и набрало более миллиона просмотров и 82 тысяч лайков. Подписчики восхитились внешним видом юзерши, о чем написали в комментариях под публикацией. «Просто вау», «Косметика творит чудеса», «Красивая», — высказались они.

В январе бьюти-блогерша Мередит Даксбери сделала макияж перед походом на вечеринку у бассейна и разозлила зрителей. В опубликованном ролике инфлюэнсерша распределила чрезмерное количество тонального средства пальцами по всему лицу. Помимо этого, юзерша нанесла консилер, розовые тени для век и помаду нюдового оттенка.

