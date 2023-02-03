Бузова вновь показала лицо без макияжа

Певица Ольга Бузова показала лицо без макияжа на видео из поездки в ЮАР

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова вновь показала естественную внешность на видео из поездки в ЮАР. Соответствующий ролик появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 37-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она запечатлена в оранжевом кроп-топе в сочетании с колье того же цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице поп-исполнительницы полностью отсутствует макияж, а волосы она собрала в низкий пучок. В сторис певица демонстрирует слонов, которых они встретили на экскурсии.

Известно, что Бузова отправилась в ЮАР ради съемок нового сезона шоу «Звезды в Африке», в котором она выступает в качестве ведущей.

В то же время в январе Ольга Бузова появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Тогда бывшая ведущая реалити «Дом-2» прошлась по улицам Кейптауна в блестящем костюме ярко-синего цвета, который состоял из облегающих брюк и пиджака, надетого поверх бюстгальтера.