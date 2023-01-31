Ольга Бузова прошлась по улицам в нижнем белье

Певица Ольга Бузова прошлась по улицам Кейптауна в нижнем белье синего цвета

Российская певица Ольга Бузова появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Роликом и фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя поп-исполнительница на данный момент находится в Африке. Знаменитость прошлась по улицам Кейптауна в блестящем костюме ярко-синего цвета, который состоит из облегающих брюк и пиджака, надетого поверх бюстгальтера. При этом волосы телезвезда уложила волнами, а на губы нанесла красную помаду.

Подписчики не оценили одежду Бузовой и обругали ее за выход в свет в нижнем белье. «Как обычно, Оля разделась», «Уже в лифчике гуляет», «Вам не стыдно?», «Где скромность Бузовой», «Все прелести видно», — высказывались поклонники в многочисленных комментариях.

Ранее в январе Бузова также получила в подарок серьги за 1,7 миллиона рублей. Певица разместила в сторис видео, на которых показала, как открывает кожаную коробку с серьгами ювелирного дома Graff из коллекции Classic Butterfly. Изделие, выполненное из белого золота и оформленное бриллиантами общим весом 2,60 карата, доступно к покупке за 25 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей).