Бузова получила в подарок серьги за 170 миллионов рублей

Певица Ольга Бузова получила в подарок бриллиантовые серьги Graff за 170 миллионов рублей

Российская поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова получила в подарок ювелирные украшения за сотни миллионов рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 36-летняя знаменитость разместила в сторис видео, на которых показала, как открывает кожаную коробку черного цвета. Затем певица продемонстрировала на камеру крупным планом ее содержимое. На размещенных кадрах видно, что в ней находятся серьги люксового бренда Graff из коллекции Classic Butterfly.

Известно, что изделие выполнено из белого золота и оформлено бриллиантами общим весом 2,60 карата. Стоимость данных украшений составляет 2,5 миллиона долларов (около 170 миллионов рублей).

Ранее Бузова похвасталась своей естественной внешностью. Телезвезда поделилась роликами, на которых она предстала перед подписчиками после сеанса массажа лица. На ней были надеты серая футболка с принтом и черные брюки. Также было видно, что на лице поп-исполнительницы отсутствовал макияж.