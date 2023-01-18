Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:13, 18 января 2023Ценности

Бузова похвасталась своей красотой без макияжа

Певица Ольга Бузова показала лицо после массажа и похвасталась своей естественной красотой

Кадр: @buzova86

Российская певица и ведущая Ольга Бузова показала лицо без макияжа и похвасталась своей естественностью. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видеоролике 36-летняя знаменитость предстала перед подписчиками после сеанса массажа лица. На ней надеты серая футболка с принтом и черные брюки. Также видно, что на лице поп-исполнительницы отсутствует косметика, а волосы заплетены в косу.

Так, артистка рассказала, что внешняя красота в целом зависит от генетики. В то же время Бузова подчеркнула, что уход за собой также важен для поддержания молодости. «Кто меня не знает, когда я без макияжа, мне больше 27 не дают. Представляете, если бы я спала и меньше работала, как бы я выглядела?» — заявила она.

Ранее Бузову подняли на смех в сети за ошибку в названии на футболке. Знаменитость разместила ролик, на котором она запечатлена в данной вещи черного цвета, оформленной надписью Guccy. При этом на самом снимке был прикреплен скриншот одной из поклонниц, которая обратила внимание на неверное название люксового бренда Gucci на изделии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о растущих потребностях России в боевой технике
Путин оценил отечественный электрокар
Число работающих с Россией финских компаний упало в шесть раз
Giorgio Armani выиграл суд у владелицы российского бренда
Путин назвал режим на Украине неонацистским
Путин заявил о неизбежности победы
Финляндия решила закрыть генконсульство в Мурманске
Россиянам дали советы перед крещенскими купаниями
Гоблин рассказал о поступающих ему угрозах
Пушилин заявил о потенциальном окружении ВСУ в Северске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.