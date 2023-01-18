Бузова похвасталась своей красотой без макияжа

Певица Ольга Бузова показала лицо после массажа и похвасталась своей естественной красотой

Российская певица и ведущая Ольга Бузова показала лицо без макияжа и похвасталась своей естественностью. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видеоролике 36-летняя знаменитость предстала перед подписчиками после сеанса массажа лица. На ней надеты серая футболка с принтом и черные брюки. Также видно, что на лице поп-исполнительницы отсутствует косметика, а волосы заплетены в косу.

Так, артистка рассказала, что внешняя красота в целом зависит от генетики. В то же время Бузова подчеркнула, что уход за собой также важен для поддержания молодости. «Кто меня не знает, когда я без макияжа, мне больше 27 не дают. Представляете, если бы я спала и меньше работала, как бы я выглядела?» — заявила она.

Ранее Бузову подняли на смех в сети за ошибку в названии на футболке. Знаменитость разместила ролик, на котором она запечатлена в данной вещи черного цвета, оформленной надписью Guccy. При этом на самом снимке был прикреплен скриншот одной из поклонниц, которая обратила внимание на неверное название люксового бренда Gucci на изделии.

