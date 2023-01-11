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11:20, 11 января 2023Ценности

Бузову подняли на смех в сети за ошибку в названии бренда Gucci на футболке

Российскую певицу Ольгу Бузову подняли на смех за футболку с надписью Guccy

Скриншот: Telegram-канал «НеМалахов»

Российскую певицу и ведущую Ольгу Бузову подняли на смех в сети за ошибку в названии на футболке. Соответствующие фото и комментарии приводит Telegram-канал «НеМалахов».

На размещенном кадре 36-летняя знаменитость запечатлена в данной вещи черного цвета, оформленной надписью Guccy. Вдобавок на ее глаза были нанесены серебристые тени, а волосы собраны в высокий пучок.

При этом на самом снимке прикреплен скриншот одной из поклонниц, которая обратила внимание на неверное название люксового бренда Gucci на изделии. «Gucci через Y пишется? Просто я дороже "бершки" и "Твое" ничего не носила», — гласил комментарий подписчицы.

В свою очередь, читатели канала отметили, что компания выпустила подобную коллекция одежды в 2017 году. Так, Gucci представила шарф, на котором название бренда было написано через букву Y. Известно, что креативный директор марки Алессандро Микеле специально допустил ошибку в упоминании марки на некоторых вещах коллекции.

В декабре 2022 года Бузова сочла себя законодательницей модного тренда. По ее словам, перчатки стали модным аксессуаром благодаря ей. При этом поп-исполнительница отметила, что многие звездные коллеги начали повторять за ней и стали добавлять данное изделие к своим образам.

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Карина Черных
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