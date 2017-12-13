Gucci ошибся в названии собственного бренда

Компания Gucci выпустила шарф, на котором название бренда написано через букву Y. Об этом сообщает HypeBae.

Вещь сделана из светло-розового кашемира. На ней из темно-зеленых пайеток вышито слово Guccy. Отмечается, что креативный директор марки Алессандро Микеле специально допустил ошибку в упоминании бренда на некоторых вещах из новой коллекции 2018 года. Однако суть его творческого замысла не раскрывается.

Также пока не известна стоимость шарфа.

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Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

С января 2015 года пост креативного директора Gucci занимает модельер Алессандро Микеле. В середине ноября 2016 года он был удостоен международной премии в области дизайна International Designer Award. В мае нынешнего года Микеле представил первый аромат Gucci. Флакон розового цвета упакован в коробку, расписанную цветами.

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