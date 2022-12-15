Бузова сочла себя законодательницей моды со словами «берете с меня пример»

Российская певица Ольга Бузова заявила, что задала тренд на перчатки в прошлом году

Российская певица и ведущая Ольга Бузова сочла себя законодательницей модного тренда со словами «берете с меня пример». Соотвествующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила в сторис видео, на котором она запечатлена в сияющем мини-платье серого цвета и высоких сапогах. «Кое-чего не хватает. Подайте мне перчатки, пожалуйста», — обратилась она к стилистам.

После этого поп-исполнительница рассказала, что задала тренд на данный аксессуар еще в прошлом году, и отметила, что ее многие коллеги начали делать тоже самое. «Все мне говорили: "Почему ты в перчатках?". Сейчас какую не посмотрю церемонию в ленте, все наши звезды в перчатках. Как приятно создавать тренды! Приятно, что вы все берете с меня пример. У вас хороший вкус», — заявила звезда.

Ранее Ольга Бузова вышла в свет в откровенном наряде и поделилась видео с подписчиками. Знаменитость разместила видео, в котором распахнула тренч бежевого цвета, показав черное нижнее белье из кружева. Наряд поп-исполнительницы был дополнен красным шарфом и чехлом для телефона в стразах.