Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:01, 14 декабря 2022Ценности

Ольга Бузова показала кружевное белье под распахнутым тренчем

Певица и ведущая Ольга Бузова показала кружевное белье под распахнутым тренчем

Кадр: @buzova86

Российская певица и ведущая Ольга Бузова вышла в свет в откровенном наряде и поделилась видео с подписчиками. Посты на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость разместила видео, в котором распахнула тренч бежевого цвета, показав черное нижнее белье из кружева. Наряд поп-исполнительницы дополнен красным шарфом и чехлом для телефона в стразах. На размещенных кадрах видно, что волосы телезвезды завиты, а на лицо нанесли макияж в коричневых оттенках.

По словам Бузовой, в таком виде она вышла на сцену театра. «Каждый раз как первый. Сегодня я — Полина», — рассказала она в опубликованном ролике.

Ранее Бузова вышла в свет в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Артистка появилась на закрытой премьере нового мюзикла в театре Crave в Москве в платье длины мини, выполненном из полупрозрачной ткани и оформленном кружевами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали число признанных пропавшими без вести погибших бойцов ВСУ
Хорватский футболист раскритиковал судейство в полуфинале ЧМ с Аргентиной
Российский школьник получил четыре года колонии за убийство сверстника
12-летний школьник-бодибилдер рассказал о своих тренировках
В России завершилась массовая вакцинация от гриппа
Иранская валюта рекордно упала
Дуа Липа начала встречаться с рэпером Джеком Харлоу
Стилист оценил наряд Киркорова на красной дорожке фразой «смеяться неприлично»
Оставшийся без присмотра девятилетний россиянин погиб при пожаре в частном доме
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.