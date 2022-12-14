Певица и ведущая Ольга Бузова показала кружевное белье под распахнутым тренчем

Российская певица и ведущая Ольга Бузова вышла в свет в откровенном наряде и поделилась видео с подписчиками. Посты на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость разместила видео, в котором распахнула тренч бежевого цвета, показав черное нижнее белье из кружева. Наряд поп-исполнительницы дополнен красным шарфом и чехлом для телефона в стразах. На размещенных кадрах видно, что волосы телезвезды завиты, а на лицо нанесли макияж в коричневых оттенках.

По словам Бузовой, в таком виде она вышла на сцену театра. «Каждый раз как первый. Сегодня я — Полина», — рассказала она в опубликованном ролике.

Ранее Бузова вышла в свет в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Артистка появилась на закрытой премьере нового мюзикла в театре Crave в Москве в платье длины мини, выполненном из полупрозрачной ткани и оформленном кружевами.