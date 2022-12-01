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12:45, 1 декабря 2022Ценности

Бузова вышла в свет в откровенном кружевном наряде и вызвала споры в сети

Певица Ольга Бузова появилась на мюзикле в кружевном мини-платье и вызвала споры в сети

Кадр: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова вышла в свет в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость посетила закрытую премьеру нового мюзикла в театре Crave в Москве. Для мероприятия звезда выбрала платье длины мини, выполненное из полупрозрачной ткани и оформленное кружевами. При этом ее образ дополняли перчатки выше локтя, черные лакированные туфли с острым носом, чокер с массивным украшением и серьги.

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Размещенный видеоролик набрал более 53 тысяч лайков. Некоторые фанаты возмутились внешним видом исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях. «Когда женщине не хватает внимания, она оголяется до самых рамок», «Можно я буду твоим стилистом?», «Олю укусила Бритни Спирс», «Какой-то "Рижский рынок" из 90-х», «Некрасиво смотришься в этом платье. Оля, неужели вы не видите?» — высказывались они.

В то же время были те подписчики, которые поддержали Бузову, отметив, что данный образ ей очень идет. «Я думала, что это Джей Ло», «Я влюбилась в этот образ! Такой стильный и завораживающий», «Никогда не комментировали твои фото, но этот лук — шедевр», «Оля, ты шикарная», «Быть такой богиней каждый день — это преступление. Глаз не оторвать», — писали они.

В ноябре российскую модель Ирину Шейк уличили в копировании Ольги Бузовой. На новых фото в соцсетях манекенщица запечатлена в шелковом платье-комбинации белого цвета, оформленном кружевным верхом. Ее образ дополнили полупрозрачные колготки с узорами и открытые туфли на шпильке. Подписчики, в свою очередь, отметили, что несколько дней назад Бузова выкладывала фото, на которых она позировала в белом облегающем мини-платье с кружевными рукавами. При этом на ней также были надеты колготки с узором и туфли на шпильке.

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Карина Черных
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