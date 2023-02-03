Мэтью Макконахи рассказал о влиянии гадалки на его роль в популярном фильме

Актер Мэтью Макконахи рассказал о влиянии предсказателя на его роль в популярном фильме

Американский актер Мэтью Макконахи рассказал о причине, которая повлияла на его окончательное решение сыграть одну из главных ролей в популярном фильме «Как отделаться от парня за 10 дней». По словам актера, ей стала встреча с гадалкой, пишет Daily Mail.

В декабре прошлого года партнерша Макконахи по фильму, актриса Кейт Хадсон рассказала, что это она подтолкнула его к участию в съемках. По словам Хадсон, она сказала тогдашнему генеральному директору Paramount Шерри Лэнсинг, что актер был ее «первым выбором» на роль Бенджамина Барри.

Однако Макконахи отмечает, что даже после того, как ему предложили роль, он был в раздумьях, браться за проект или нет, но вопрос решился после случайной встречи с гадалкой. «Помню, как однажды ночью, во время прогулки по бульвару Сансет, я обдумывал, собираюсь ли я это сделать или нет, когда вдруг ко мне из ниоткуда подходит этот парень — он был гуру-предсказателем», — сказал актер.

Он сказал, что незнакомец предложил ему «быстро погадать». «Я подумал: "Да, чувак. Конечно". Он сразу же говорит: "Сейчас вы рассматриваете фильм. Это романтическая комедия. Вы должны сделать это, иначе это будет одним из самых больших сожалений в вашей жизни. Это будет невероятным опытом и принесет кучу денег"», — сказал Макконахи.

Ранее Кейт Хадсон рассказала о съемке поцелуя с Мэттью Макконахи. Артистка призналась, что снимать романтическую сцену с Макконахи было «не так уж и прикольно». «Каждый раз, когда я целовала Макконахи, что-то происходило. То [текли] сопли, то [дул] ветер», — вспомнила она.