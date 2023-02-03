В Верховной Раде решили попросить об отправке Саакашвили на лечение

В Верховную Раду внесли проект обращения об отправке Саакашвили на лечение за границу

В Верховную Раду внесли проект постановления об обращении украинского парламента с просьбой немедленно отправить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу. Соответствующий документ появился в электронной базе Рады.

Согласно постановлению, с соответствующей просьбой украинские депутаты намерены обратиться к Грузии, Совету Европейского союза (ЕС), Европарламенту, Еврокомиссии, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также парламентам стран-членов ЕС.

Ранее глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил Украину в укрывательстве граждан Грузии, которых на родине уличили в пытках и иных преступлениях. При этом он отметил, что некоторые из этих них находятся на высокопоставленных должностях.