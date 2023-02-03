В Госдуме оценили идею о замене мобилизованных ценных сотрудников на безработных

Депутат Бессараб выступила против замены мобилизованных ценных сотрудников на безработных

Указом президента уже установлен порядок проведения мобилизации, обратила внимание член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она усомнилась в целесообразности замены ценных сотрудников на безработных при мобилизации.

Ранее с такой инициативой выступил депутат Максим Иванов. Он предложил в первую очередь мобилизовать безработных вместо «ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации».

В первую очередь под частичную мобилизацию подпадают те граждане, которые подходят по критериям возраста, физического состояния организма, а также по имеющемуся опыту боевому или военной службы, отметила Бессараб.

Далеко не каждый безработный имеет такой опыт, соответствует критериям физической подготовки и возрастному цензу Светлана Бессараб депутат Госдумы

По мнению парламентария, гражданским служащим и депутатам необходимо ориентироваться на уже установленный порядок. «Устав воинской службы, как правило, пишется кровью. Порядок мобилизации определяется необходимыми и достаточными нормативами, которые уже неоднократно проверены временем. На мой взгляд, сейчас все сформировано вполне правильно и не требует каких-то дополнений от депутатов», — высказалась депутат.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.

Ранее в Госдуме предложили отправлять две категории россиян в спецвойска.

