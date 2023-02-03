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13:58, 3 февраля 2023Россия

В Госдуме оценили идею о замене мобилизованных ценных сотрудников на безработных

Депутат Бессараб выступила против замены мобилизованных ценных сотрудников на безработных

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Указом президента уже установлен порядок проведения мобилизации, обратила внимание член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она усомнилась в целесообразности замены ценных сотрудников на безработных при мобилизации.

Ранее с такой инициативой выступил депутат Максим Иванов. Он предложил в первую очередь мобилизовать безработных вместо «ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации».

В первую очередь под частичную мобилизацию подпадают те граждане, которые подходят по критериям возраста, физического состояния организма, а также по имеющемуся опыту боевому или военной службы, отметила Бессараб.

Далеко не каждый безработный имеет такой опыт, соответствует критериям физической подготовки и возрастному цензу

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

По мнению парламентария, гражданским служащим и депутатам необходимо ориентироваться на уже установленный порядок. «Устав воинской службы, как правило, пишется кровью. Порядок мобилизации определяется необходимыми и достаточными нормативами, которые уже неоднократно проверены временем. На мой взгляд, сейчас все сформировано вполне правильно и не требует каких-то дополнений от депутатов», — высказалась депутат.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.

Ранее в Госдуме предложили отправлять две категории россиян в спецвойска.

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Екатерина Смирная
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