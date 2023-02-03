В Госдуме задумались о замене мобилизованных ценных сотрудников на безработных

Депутат ГД Иванов задумался о замене мобилизованных ценных сотрудников на безработных

В Госдуме задумались о замене мобилизованных ценных сотрудников на безработных россиян. С такой инициативой выступил депутат Максим Иванов, своими размышлениями он поделился в Telegram-канале.

По словам Иванова, к нему регулярно обращаются представители бизнеса, которые недовольны мобилизацией профильных специалистов. В то же время в центре занятости ему сообщили, что у них на учете есть «здоровые, крепкие мужики, безработные, без денег».

«Возникает разумный вопрос: может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных "клиентов" центра занятости?» — задумался депутат.

Он добавил, что мобилизация безработных вместо ценных специалистов поможет нетрудоустроенным решить финансовые проблемы, а работа, которую им могут предложить в Минобороны, является почетной.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.

Ранее в Госдуме предложили отправлять две категории россиян в спецвойска.