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15:28, 3 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР допустили прикрытие отхода ВСУ из Артемовска мобилизованными

Советник главы ДНР Гагин допустил прикрытие отхода ВСУ из Артемовска мобилизованными

Фото: РИА Новости

Киев может использовать мобилизованных для прикрытия отхода частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин. Об этом сообщает ТАСС. Вероятно, это будет сделано для того, чтобы успешно вывести из города иностранных специалистов, наемников и командиров.

«Прикрывать отход, скорее всего, бросят мобилизованных, чтобы они обреченно прикрывали [город] и имитировали то самое удержание города, как это было в последние дни в Соледаре», — сказал Гагин. По его мнению, ждать окружения города осталось немного, поскольку для этого есть все предпосылки.

Также украинские войска могут быть окружены в Северске. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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Василий Мека
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