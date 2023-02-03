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14:34, 3 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о скором окружении украинских войск в Северске

Марочко заявил, что украинские войска в Северске могут вскоре оказаться в окружении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские войска, находящиеся в Северске, могут вскоре оказаться в окружении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам Марочко, российская армия ведет успешную освободительную кампанию в районе Кременной. «Мы очень хорошо подготовились, то есть были проведены мероприятия для того, чтобы наши подразделения выдвинулись вперед», — сказал он.

Положение украинских сил в районе Кременной, как утверждает Марочко, «весьма плачевное».

Ранее Марочко сообщил о взятии под контроль российскими войсками Белогоровки — поселка, расположенного южнее Кременной.

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Алевтина Запольская
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