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12:46, 3 февраля 2023Путешествия

Грабители с пистолетами напали на российских туристов в африканской стране

The Namibian: в Намибии мужчины с пистолетами ограбили супругов из России

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Грабители с пистолетами напали на супругов из России в Намибии. Об этом пишет The Namibian.

Инцидент произошел в городе Уолфиш-Бей, расположенном на побережье африканской стране. Отмечается, что российские туристы отправились в пустыню вместе с гидом, чтобы сделать там фото. По дороге машина путешественников застряла в песке.

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По данным издания, через некоторое время возле россиян остановился другой автомобиль, в котором находилось пятеро человек. Туристы посчитали, что мужчины хотят им помочь, однако двое неизвестных достали огнестрельное оружие, направили его на россиян и потребовали отдать все ценные вещи. «Из-за страха туристы сдали все, что им было приказано», — заявил представитель местной полиции.

В итоге злоумышленники забрали у отдыхающих примерно 13 тысяч долларов (933,4 тысячи рублей), три мобильных телефона, кредитные карты, два фотоаппарата, паспорта и даже ключи от машины.

Позже туристам и их гиду оказали помощь сотрудники полиции, которые проезжали неподалеку от места происшествия. На следующий день россиянам в срочном порядке выдали паспорта, и они улетели на родину.

Ранее в январе отдыхающую в Марокко российскую туристку ограбили на обочине дороги и оставили в одной футболке и лосинах. По словам девушки, на руках у нее остались паспорт, мобильный телефон без зарядного устройства и немного наличных рублей.

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Фариза Бацазова
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