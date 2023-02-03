В Турции допустили прямое военное столкновение НАТО с Россией

Обозреватель Sabah Тутар: на саммите НАТО в июле альянс обсудит прямое столкновение с РФ

Если НАТО удастся настроить Турцию против Москвы, возрастает риск прямого военного столкновения Североатлантического альянса с Россией, заявил обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

Автор напомнил, что Германия согласилась отправить немецкие танки Leopard Киеву, аналогичное решение приняли США, Польша, Франция, из-за чего украинский конфликт перешел на новый уровень. После того, как Соединенные Штаты передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности, включенные в новый пакет военной помощи на сумму 2,7 миллиарда долларов, ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) еще больше накалится, добавил обозреватель.

«В горячую линию фронта будет включена ось, протягивающаяся от Балтики до Средиземного моря через Черное море и Восточную Европу, а также многие регионы Центральной Европы», — допустил Тутар втягивание в конфликт других государств.

Журналист считает, что до сих пор НАТО оставалась в стороне военного конфликта благодаря решительному вето Германии и Турции. По его мнению, на саммите НАТО в Вильнюсе, столице Литвы, 11-12 июля члены альянса обсудят его прямое столкновение с Россией.

В сентябре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил дать шанс переговорам с Украиной. Он заявил о готовности Анкары стать посредником и призвал Путина к мирному диалогу.