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11:18, 3 февраля 2023Среда обитания

В Подмосковье стало больше загородных участков одного типа

«Инком-Недвижимость»: в Подмосковье предложение УБП выросло на 18,5 процента

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

К концу 2022 года в Подмосковье увеличилось предложение загородных участков без подряда (УБП) — динамика достигла 18,5 процента. О том, что в регионе стало больше участков этого типа, сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».

Аналитики подсчитали, что по итогам года предложение таких участков выросло до 35,8 тысячи лотов. В третьем квартале показатель находился на уровне 34,2 тысячи лотов, во втором — 35,2 тысячи. На данный момент этот тип объектов составляет долю в 87 процентов от всей загородной экспозиции.

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«Участки без подряда многие приобретают на будущее для детей, в качестве вложения средств, кто-то покупает про запас, чтобы передать по наследству либо построить дом через некоторое время. Бывает, что участки приобретаются в инвестиционных целях — построить на участке дом и потом продать», — объяснили в компании.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что в последние три месяца 2022 года в России уменьшился спрос на загородную недвижимость. По данным аналитиков, относительно третьего квартала 2022 года спрос снизился на 17 процентов. Больше всего интерес россиян потеряли дачи.

Нина Ташевская
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