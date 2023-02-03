Байдена захотели лишить права самостоятельно распоряжаться ядерным чемоданчиком

Конгрессмен Макговерн призвал лишить главу США «исключительного права» на ядерную атаку

Американский конгрессмен-демократ, один из один из инициаторов «закона Магнитского» Джеймс Макговерн представил на рассмотрение Палаты представителей проект резолюции о пересмотре ядерной политики США. В тексте документа, с которым ознакомилась «Лента.ру», среди предложенных изменений говорится о необходимости лишить главу государства исключительного права на использование «ядерного чемоданчика», то есть права на применение ядерного оружия без консультаций с другими представителями власти.

В тексте резолюции «Принятие целей и положений Договора о запрещении ядерного оружия». приводится ряд контекстуальных аргументов, подтверждающих необходимость пересмотра ядерной политики и приверженности ДЗЯО.

Среди указанных в резолюции тезисов, подтверждающих позицию Макговерна и его сторонников, также выделяется и конфликт на Украине, в связи с которым, по мнению конгрессмена, возросли опасность и потенциал применения ядерного оружия.

На основании этих фактов автор резолюции делает два вывода, которым, как указывается в тексте, должны следовать США в реализации своей внешней политики.

Соединенные Штаты должны: (1) призвать президента принять цели и положения Договора о запрещении ядерного оружия и сделать ядерное разоружение центральным элементом политики (...); и (2) призвать (...) лидеров США (...) возглавить глобальные усилия, чтобы увести мир с грани ядерной войны текст резолюции

Осуществить пункт о предотвращении ядерной войны предлагается посредством пяти мер. Первый подпункт связан с внешней политикой США и пересмотром международной ядерной политики.

«Соединенные Штаты должны (...) увести мир с грани ядерной войны и предотвратить ядерную войну путем (...) активного ведения и завершения переговоров по новому двустороннему рамочному соглашению о контроле над ядерными вооружениями и разоружением с Российской Федерацией до 2026 года и продолжения переговоров с Китаем и другими государствами, обладающими ядерным оружием, по соглашению или соглашениям о прозрачной, имеющей законную силу и ограниченной во времени ликвидации глобальных ядерных арсеналов», — говорится в первом подпункте.

Остальные четыре предложения связаны с внутренними изменениями в США, одно из которых — лишение американского президента Джо Байдена «исключительного права на проведение ядерного атаки», то есть возможности применить ядерное вооружение без согласования с другими представителями власти.

Соединенные Штаты должны (...) предотвратить ядерную войну путем (...) (B) отказа от возможности применения ядерного оружия первыми; (C) прекращения исключительных полномочий президента на проведение ядерной атаки; (D) снятия ядерного оружия США с повышенной боевой готовности; и (Е) отмены плана по замене ядерного арсенала США модернизированным, усовершенствованным оружием текст резолюции

Среди инициаторов резолюции также указаны члены Демократической партии в конгрессе США Эрл Блюменауэр, Барбара Ли, Элеанор Нортон и Прамила Джаяпал. Текст резолюции направлен на рассмотрение в Комитет Палаты представителей по иностранным делам и в Комитет Палаты представителей по вооруженным силам.

Ранее сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что политика США в отношении России привела мир к грани ядерного конфликта. По его мнению, Вашингтон более 20 лет увеличивает вероятность ядерной войны с Москвой.