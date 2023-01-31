Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:58, 31 января 2023Мир

В США заявили о близости ядерной войны

Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил о начале ядерной войны через наносекунду

Фото: Unsplash

Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что политика США в отношении России привела мир к грани ядерного конфликта. Об этом он написал в статье на своем сайте.

Робертс заявил, что Вашингтон более 20 лет увеличивает вероятность ядерной войны с Москвой. Это началось с тех пор, когда экс-президент Билл Клинтон нарушил обещание правительства не приближать НАТО к границе с Россией. Следующие лидеры страны отменили все документы об укреплении доверия между странами.

Материалы по теме:
Москва и Вашингтон потратили более 50 лет, договариваясь о ядерном разоружении. Что из этого вышло?
Москва и Вашингтон потратили более 50 лет, договариваясь о ядерном разоружении.Что из этого вышло?
8 декабря 2022
Самое страшное оружие на Земле: чем опасно ядерное, химическое и бактериологическое оружие?
Самое страшное оружие на Земле:чем опасно ядерное, химическое и бактериологическое оружие?
20 декабря 2022

Экс-сотрудник Белого дома добавил, что американские провокации против России после свержения украинского правительства в 2014 году «полностью разрушили доверие Москвы к Вашингтону». Он также заявил о близости начала ядерной войны.

«Ученые-атомщики говорят, что до полуночи [на часах Судного дня] осталось 90 секунд. Я думаю, что это одна наносекунда. Мы достигли точки, когда все, что требуется — это одна ложная тревога о приближающихся ракетах», — отметил он.

Робертс обвинил западных политиков в том, что будучи «некомпетентными, безответственными и абсолютно глупыми», они уверены, что «их престиж на Украине оправдывает ядерную войну». Он задался вопросом, что будут делать США, когда укрепившие свои позиции российские военные прорвут оборону ВСУ. Робертс также призвал арестовать военных планировщиков страны, ответственных за текущую ситуацию.

Ранее Робертс предрек США финансовую катастрофу. По его мнению, она может произойти из-за отказа Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР оценили влияние поставок западных танков Украине на ход спецоперации
Российский танкист рассказал о преимуществах Т-80 в наступлении
В США заявили о близости ядерной войны
В США предрекли финансовую катастрофу
Соседи оставили москвичке записку на двери и вызвали споры пользователей сети
В РФС отреагировали на объятия Головина с футболистом сборной Украины
На магнитарах обнаружили аналог вулканического извержения
Описаны главные угрозы DDoS-атак
В ДНР оценили вероятность получения Украиной истребителей с Запада
Израиль счел удар по военному объекту в Иране достигшим своей цели
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.