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20:08, 3 февраля 2023Среда обитания

Оценено подорожание российских новостроек за год

Росстат: новостройки в России подорожали за год на 21 процент

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За 2022 год новостройки в России подорожали в среднем на 21 процент, до 122,3 тысячи рублей за один квадратный метр. Рост цен на жилье в стране оценили специалисты Росстата, пишет РИА Новости.

«Вторичка», по данным ведомства, в этот же период стала дороже на 12 процентов — средняя цена «квадрата» достигла 94,4 тысячи рублей. В Росстате отметили, что в Москве новостройки прибавили в цене 16 процентов (до 374,7 тысячи рублей за «квадрат»), а вторичное жилье — семь процентов (до 297,5 тысячи рублей за «квадрат»).

В Санкт-Петербурге строящиеся объекты подорожали на 21 процент, до 231,2 тысячи рублей за квадратный метр, а готовые подешевели на четыре процента, до 158,5 тысячи рублей. Стоимость «квадрата» в Краснодарском крае, по оценкам Росстата, увеличилась как на первичном (плюс восемь процентов, до 115,4 тысячи рублей), так и на вторичном рынке (плюс шесть процентов, до 194,2 тысячи рублей).

Кроме того, специалисты выяснили, что сильнее всего в 2022 году новостройки подорожали в Ленинградской (плюс 58 процента, до 199,4 тысячи рублей за «квадрат»), Рязанской (плюс 45 процентов, до 95,8 тысячи рублей) и Кемеровской (плюс 45 процента, до 93,5 тысячи рублей) областях. По росту цен на вторичное жилье лидируют Кемеровская (плюс 44 процента, до 80,2 тысячи рублей за «квадрат»), Челябинская (плюс 39 процентов, до 72,9 тысячи рублей) и Саратовская (плюс 32 процента, до 68,2 тысячи рублей) области.

Ранее специалисты «Мира квартир» сообщили, что в январе 2023 года новостройки сильнее всего подорожали в в Новокузнецке — в среднем на 4,7 процента, до 110,5 тысячи рублей за один квадратный метр. Втрое место по увеличению стоимости «квадрата» в строящихся домах занял Томск — там показатель за месяц вырос на 2,2 процента, до 109 тысяч рублей. Третью позицию занял Улан-Удэ, где один квадратный метр в среднем подорожал на 2,1 процента, до 93,4 тысячи рублей.

Нина Ташевская
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