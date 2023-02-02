Названы города России с сильно подорожавшими новостройками

«Мир квартир»: сильнее всего новостройки подорожали в Новокузнецке, Томске и Улан-Удэ

В январе 2023 года сильнее всего новостройки подорожали в Новокузнецке — в среднем на 4,7 процента, до 110,5 тысячи рублей за один квадратный метр. Города России с заметным увеличением цен на первичное жилье назвали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Втрое место по увеличению стоимости «квадрата» в строящихся домах занял Томск — там показатель за месяц вырос на 2,2 процента, до 109 тысяч рублей. Третью позицию занял Улан-Удэ, где один квадратный метр в среднем подорожал на 2,1 процента, до 93,4 тысячи рублей.

В пятерку лидеров также вошли Омск (плюс 1,9 процента, до 101,5 тысячи рублей за «квадрат»), Тверь (плюс 1,9 процента, до 99 тысяч рублей) и Самара (плюс 1,7 процента, до 106,2 тысячи рублей).

Наибольшее снижение цен на новостройки эксперты зафиксировали в Севастополе — средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке там уменьшилась на 3,2 процента, до 148,7 тысячи рублей. Среди городов, где подешевело строящееся жилье, аналитики также назвали Волжский (минус 2,7 процента, до 76 тысяч рублей за «квадрат»), Курган (минус 1,8 процента, до 75,9 тысячи рублей) и Москву (минус 0,8 процента, до 314,3 тысячи рублей).

По данным «Мира квартир», в целом по России средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках не изменилась с конца 2022 года и осталась на уровне 109,7 тысячи рублей. При этом из 70 участвовавших в исследовании городов в 39 «квадрат» подорожал, в 24 — подешевел, а в четырех — сохранил прежнюю стоимость.

«Начало 2023 года на первичном рынке недвижимости продолжает тренды конца 2022-го — цены не растут, спрос упал еще больше. Предложение стало тоже понемногу сокращаться: возможно, уже сказывается тот фактор, что застройщики начали откладывать реализацию намеченных проектов», — пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

Ранее аналитики ЦИАН назвали регионы России с самой дешевой ипотекой на новостройки. Лидером рейтинга стала Ленинградская область — там средняя ставка по выданным в декабре кредитам на такое жилье оказалась на уровне 2,03 процента.