Названы регионы России с самой дешевой ипотекой

ЦИАН: самые низкие ставки по ипотеке на новостройки оказались в Ленинградской области

Самые низкие ставки по выданной в декабре 2022 года ипотеке на новостройки оказались в Ленинградской области — в среднем 2,03 процента годовых. Регионы России с самыми дешевыми кредитами на строящееся жилье назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Среди регионов с доступной ипотекой специалисты также назвали Калмыкию (в среднем 2,45 процента), Кировскую область (2,46 процента) и Санкт-Петербург (2,47 процента). Самые дорогие кредиты, по оценкам ЦИАН, выдавали в Свердловской области (5,39 процента), на Алтае (5,23 процента) и в Иркутской области (5,3 процента).

В целом по России средняя ставка по ипотеке на новостройки в декабре 2022 года была на уровне 3,5 процента годовых. Для сравнения, в январе того же года показатель достигал 5,9 процента. Резкое снижение аналитики объяснили появлением на рынке ипотечных программ от застройщиков по околонулевым ставкам.

Ранее россиянам назвали оптимальный доход для комфортного погашения ипотеки. Средним для страны показателем стали 80,7 тысячи рублей. Однако данные по конкретным регионам варьируются. Больше всего зарабатывать придется семьям из Москвы (153,4 тысячи рублей в месяц), Московской области (118,9 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (101,6 тысячи рублей), Ханты-Мансийского АО (90,7 тысячи рублей) и Приморского края (88,3 тысячи рублей).