Назван оптимальный доход для погашения ипотеки

НБКИ: в среднем для погашения ипотеки в России семье нужно зарабатывать 80,7 тысяч рублей

С марта по декабрь 2022 года размер оптимального для погашения ипотеки семейного дохода в России снизился на 6,6 процента и достиг 80,7 тысячи рублей в месяц. Такие данные назвали специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в своем исследовании, пишет РБК.

При этом относительно декабря 2021-го показатель рекомендованного дохода семьи вырос на 3,9 процента, отмечают аналитики. Эксперты пояснили, что речь идет о размере денежных поступлений, при которых расходы на обслуживание ипотеки не превышают трети семейного дохода.

С такими условиями больше всего зарабатывать, чтобы иметь возможность взять кредит на жилье, придется семьям из Москвы — чтобы платежи были комфортными, им придется получать ежемесячно не менее 153,4 тысячи рублей. Второе место по размеру оптимального семейного дохода занимает Московская область с показателем 118,9 тысячи рублей, а третье — Санкт-Петербург с 101,6 тысячи рублей. В топ-пять также вошли Ханты-Мансийский АО — Югра (90,7 тысячи рублей) и Приморский край (88,3 тысячи рублей).

«После пика роста среднего размера рекомендованного семейного дохода российского заемщика в марте прошлого года данный показатель существенно снизился. В наибольшей степени на улучшение индикатора комфортного обслуживания ипотеки повлияли снижение ключевой ставки Центробанка и рыночных ипотечных ставок, а также постепенное сокращение стоимости квадратного метра жилья», — уточнил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее в Центробанке выяснили, что россияне стали рекордно долго выплачивать ипотеку — средний срок жилищных кредитов впервые превысил 24 года. За 2022 год, по оценкам регулятора, средний срок ипотеки увеличился на 32,3 месяца (или 2,7 года). Для сравнения, в 2021 году показатель вырос на 32 месяца, а в 2020-м — всего на 10 месяцев.