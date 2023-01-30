ЦБ: средний срок ипотеки в России впервые превысил 24 года

По итогам декабря 2022 года выяснилось, что россияне стали рекордно долго выплачивать ипотеку — средний срок жилищных кредитов впервые превысил 24 года. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

По данным финансового регулятора, средний срок по выданной в декабре российскими банками ипотеке резко вырос (плюс 5,9 месяца) и достиг 289,4 месяца — это стало рекордным значением как минимум с начала 2018 года. Более ранних данных ЦБ не раскрывает.

За год, по оценкам регулятора, средний срок ипотеки увеличился на 32,3 месяца (или 2,7 года). Для сравнения, в 2021 году показатель вырос на 32 месяца, а в 2020-м — всего на 10 месяцев. При этом число выданных кредитов в декабре подскочило на 36,8 процента — это максимальное значение с декабря 2021-го. Средний размер ипотеки к концу декабря 2022-го вырос до рекордных 3,95 миллиона рублей против 3,65 миллиона рублей в ноябре и 3,3 миллиона рублей по итогам 2021-го.

В целом за 2022 год в России оформили 1,33 миллиона жилищных кредитов на общую сумму 4,8 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом количество выданных ссуд снизилось на 30 процентов, а совокупный объем — на 15,5 процента, резюмируют в ЦБ.

Ранее в ЦБ заявили, что ипотека в России подешевела — средняя ставка по итогам декабря 2022 года снизилась до 6,65 процента с ноябрьского показателя в 7,11 процента. В финансовом регуляторе связывают уменьшение средних значений с увеличением второй месяц подряд доли кредитов, выданных по более низкой ставке на новостройки — она выросла с 38,6 процента в ноябре до 44,7 процента в декабре.