В Армении начали продажу обесценившихся на Западе российских акций

Инвестиционная компания из Армении начала продажу обесценившихся российских акций

Инвестиционная компания из Армении Armbrok начала предлагать депозитарные расписки российских компаний, которые ранее листинговались на западных биржах, узнал РБК.

Такой формат позволяет крупным держателям, списавшим эти бумаги из-за санкций, заработать на них хоть что-нибудь, а российским инвесторам — купить акции с большим дисконтом (около 50-65 процентов) в расчете на перевод их в российскую инфраструктуру в будущем. Сделки по продаже обесценившихся на Западе российских акций проходят на внебиржевом рынке.

«Продавцами активов являются иностранные фонды и глобальные банки, с которыми у Armbrok есть контрагентские отношения», — пояснил представитель брокера. Основное условие — бумаги не должны быть выпущены эмитентами, которые под санкциями. Например, торгуются HeadHunter, VK и «Яндекс».

Объем заблокированных за границей активов российских инвесторов на 30 ноября прошлого года оценивался в 5,7 триллиона рублей. Средства были массово заблокированы в июне 2022 года из-за попадания Национального расчетного депозитария (НРД), входящего в структуру Московской биржи, под европейские санкции.