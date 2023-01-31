ЦБ раскрыл объем заблокированных российских активов

ЦБ оценил объем заблокированных за границей российских активов в 5,7 триллиона рублей

Объем заблокированных за границей активов российских инвесторов на 30 ноября прошлого года оценивался в 5,7 триллиона рублей, такую цифру раскрыла директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова, передает РИА Новости.

Из них чуть больше 20 процентов — это активы, которые принадлежат розничным инвесторам, пояснила она. «Очень тяжелая история, именно она была принята во внимание при принятии решения о том, чтобы запретить неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги», — сказала Шишлянникова.

Отвечая на вопрос о разблокировке, она отметила, что «то, что можно сделать, было уже сделано». В конце декабря 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) приступил к разблокировке иностранных активов россиян в рамках лицензии Люксембурга, которые хранятся на счетах НРД в международной финансовой системе Clearstream.

Процедура, которая позволит вывести бумаги и деньги из Clearstream, пройдет в два этапа и будет касаться в основном бумаг российских и зарубежных холдингов, которые торгуются на Московской бирже. Средства российских инвесторов были массово заблокированы в июне из-за попадания НРД, входящего в структуру Московской биржи, под европейские санкции.